DynaMed, etkili ve kanıta dayalı hasta bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmış klinisyen odaklı bir araçtır. Tıbbi literatürün hekimimiz ve uzman kadromuz tarafından titizlikle ve günlük olarak gözden geçirilmesi, zamanında ve objektif analiz, sentez ve rehberliğin kullanıcılarımızın parmaklarının ucunda olmasını sağlar.

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