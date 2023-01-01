WebCatalog
DynaMed

DynaMed

dynamed.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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DynaMed, etkili ve kanıta dayalı hasta bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmış klinisyen odaklı bir araçtır. Tıbbi literatürün hekimimiz ve uzman kadromuz tarafından titizlikle ve günlük olarak gözden geçirilmesi, zamanında ve objektif analiz, sentez ve rehberliğin kullanıcılarımızın parmaklarının ucunda olmasını sağlar.

Web Sitesi: dynamed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DynaMed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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