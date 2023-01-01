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DrChrono

DrChrono

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Web Sitesi: drchrono.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DrChrono çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DrChrono'nun bulut tabanlı EHR, tıbbi faturalama yazılımı ve RCM hizmetleri muayenehanenizi tam olarak donatır ve en iyi hasta bakımını sağlamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: drchrono.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DrChrono ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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