ExpertBox

ExpertBox

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Web Sitesi: expertbox.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ExpertBox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ExpertBox, birinci sınıf teletıp hizmetleri sunmanıza, iş akışınızı otomatikleştirmenize, idari görevleri azaltmanıza, kağıtsız kalmanıza, muayenehanenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve hastalarınızla uzun süreli ilişkiler kurmanıza olanak tanıyan uçtan uca HIPAA uyumlu teletıp yazılımıdır. ExpertBox ile şunları yapabilirsiniz: -Müsaitlik durumunuzu yönetin -Hastaların sizden 7/24 çevrimiçi randevu almasına izin verin -Hasta ayrıntılarını önceden alın -HD görüntülü görüşmeler aracılığıyla sanal bakım sağlayın -Hareket halindeyken sohbet yoluyla kritik sorunları ele alın -Hastayla ilgili verileri ve belgeleri yönetin -Personelinizin kontrolünü elinize alın -Hastalara otomatik randevu hatırlatıcıları gönderin -Özelleştirilebilir otomatik faturalar gönderin -Hastalarınızın randevulardan önce hizmet sözleşmeleri imzalamasına izin verin -Online ödeme alın -Finansal geçmişinize erişin -Hastalarınızdan geri bildirim toplayın
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: expertbox.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ExpertBox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

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Bitrix24

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doxy.me

doxy.me

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

Setmore

Setmore

setmore.com

Push Health

Push Health

pushhealth.com

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