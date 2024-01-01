Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ExpertBox, birinci sınıf teletıp hizmetleri sunmanıza, iş akışınızı otomatikleştirmenize, idari görevleri azaltmanıza, kağıtsız kalmanıza, muayenehanenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve hastalarınızla uzun süreli ilişkiler kurmanıza olanak tanıyan uçtan uca HIPAA uyumlu teletıp yazılımıdır. ExpertBox ile şunları yapabilirsiniz: -Müsaitlik durumunuzu yönetin -Hastaların sizden 7/24 çevrimiçi randevu almasına izin verin -Hasta ayrıntılarını önceden alın -HD görüntülü görüşmeler aracılığıyla sanal bakım sağlayın -Hareket halindeyken sohbet yoluyla kritik sorunları ele alın -Hastayla ilgili verileri ve belgeleri yönetin -Personelinizin kontrolünü elinize alın -Hastalara otomatik randevu hatırlatıcıları gönderin -Özelleştirilebilir otomatik faturalar gönderin -Hastalarınızın randevulardan önce hizmet sözleşmeleri imzalamasına izin verin -Online ödeme alın -Finansal geçmişinize erişin -Hastalarınızdan geri bildirim toplayın

Web Sitesi: expertbox.io

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