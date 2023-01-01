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FP Notebook

FP Notebook

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Web Sitesi: fpnotebook.com

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FPnotebook.com, birinci basamak ve acil durum klinisyenleri için hızlı erişimli, bakım noktası tıbbi referansıdır. 1995 yılında başlayan bu koleksiyon, şu anda 31 özel kitap ve 722 bölümden oluşan bir ağaca bölünmüş 6407 birbiriyle bağlantılı konu sayfası içermektedir. İçerik, sistematik literatür incelemeleri ve konferanslarla aylık olarak güncellenmektedir.

Web Sitesi: fpnotebook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FP Notebook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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