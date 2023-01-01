WebCatalog
SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SiteGPT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her web sitesi için ChatGPT. Web sitenizin içeriğine göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş bir sohbet robotu ile ziyaretçilerinizin sorularını anında yanıtlayın.

Web Sitesi: sitegpt.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, SiteGPT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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