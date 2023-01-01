WebCatalog
Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zappr.AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.

Web Sitesi: zappr.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zappr.AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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