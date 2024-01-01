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Athenic AI

Athenic AI

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Web Sitesi: athenic.com

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Athenic AI is an analytics platform powered by AI that allows you to analyze your data using natural language questions. Athenic AI connects to your data stored in a database, data warehouse or an application like a CRM or ERP platform to answer your questions without SQL knowledge or a business analyst.

Kategoriler:

Productivity
Other Analytics Software

Web Sitesi: athenic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Athenic AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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