AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki endüstri profesyonelleri, şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri

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