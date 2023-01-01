Microsoft Power BI

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Power BI, Microsoft'un bir iş analizi hizmetidir. Son kullanıcıların kendi raporlarını ve gösterge tablolarını oluşturabilecekleri kadar basit bir arayüzle etkileşimli görselleştirmeler ve iş zekası yetenekleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: powerbi.com

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