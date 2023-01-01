Microsoft Power BI
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Web Sitesi: powerbi.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Power BI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: powerbi.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Power BI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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