WebCatalog

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: powerbi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Power BI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Power BI, Microsoft'un bir iş analizi hizmetidir. Son kullanıcıların kendi raporlarını ve gösterge tablolarını oluşturabilecekleri kadar basit bir arayüzle etkileşimli görselleştirmeler ve iş zekası yetenekleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: powerbi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Power BI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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