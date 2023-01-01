WebCatalog

Metabase

Metabase

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: metabase.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Metabase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.

Web Sitesi: metabase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metabase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Ninite Pro

Ninite Pro

ninite.com

Plato

Plato

plato.io

EasyManage

EasyManage

easymanage.com

Polymer Search

Polymer Search

polymersearch.com

Temi

Temi

temi.com

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

powerbi.com

Preset

Preset

preset.io

RustDesk Web

RustDesk Web

rustdesk.com

Oviond

Oviond

oviond.com

Drupal

Drupal

drupal.org

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Budibase

Budibase

budibase.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası