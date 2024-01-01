Gömülü İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri aray...