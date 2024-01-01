WebCatalog

Kleene

Kleene

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Web Sitesi: kleene.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kleene çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: kleene.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kleene ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Collective CI

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