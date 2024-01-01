WebCatalog

MachEye

MachEye

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Web Sitesi: macheye.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MachEye çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MachEye'nin artırılmış analitik platformu, kuruluşların verilerini, kararlarını ve operasyonlarını entegre etme biçimini dönüştürüyor. Mevcut iş zekası platformları verilerle ilgili yalnızca "ne" sorularına yanıt verirken, MachEye kullanıcıların bir kuruluştaki herkes için "ne, neden ve nasıl" senaryolarını yanıtlamasına yardımcı olur. Her düzeydeki karar vericiler artık grafikler ve self servis analizlerin yanı sıra "Google benzeri" bir arama deneyimi ve "YouTube benzeri" görsel-işitsel deneyim yoluyla eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler alabiliyor. MachEye verilere eyleme geçirilebilir bir "oynat" düğmesi ekler! Daha fazla bilgi için https://www.macheye.com adresini ziyaret edin.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: macheye.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MachEye ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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AppMetrica

yandex.com

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CoinMarketCap

coinmarketcap.com

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ConverSight

conversight.ai

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

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