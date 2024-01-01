MachEye'nin artırılmış analitik platformu, kuruluşların verilerini, kararlarını ve operasyonlarını entegre etme biçimini dönüştürüyor. Mevcut iş zekası platformları verilerle ilgili yalnızca "ne" sorularına yanıt verirken, MachEye kullanıcıların bir kuruluştaki herkes için "ne, neden ve nasıl" senaryolarını yanıtlamasına yardımcı olur. Her düzeydeki karar vericiler artık grafikler ve self servis analizlerin yanı sıra "Google benzeri" bir arama deneyimi ve "YouTube benzeri" görsel-işitsel deneyim yoluyla eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler alabiliyor. MachEye verilere eyleme geçirilebilir bir "oynat" düğmesi ekler! Daha fazla bilgi için https://www.macheye.com adresini ziyaret edin.

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