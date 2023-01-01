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Databricks

Databricks

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Web Sitesi: databricks.com

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Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databricks, Spark ile çalışmak için otomatik küme yönetimi ve IPython tarzı dizüstü bilgisayarlar sağlayan web tabanlı bir platform geliştirir. Şirket, Databricks platformunu oluşturmanın yanı sıra Spark hakkında çok sayıda açık çevrimiçi kurs düzenliyor ve Spark ile ilgili en büyük konferans olan Spark Zirvesi'ni yürütüyor.

Web Sitesi: databricks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Databricks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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