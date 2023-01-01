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Cloverpop, ticari organizasyonunuzda daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, işbirliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde etmek için kararları kaydederek ekiplerin en iyi kararları almasına yardımcı olur.

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