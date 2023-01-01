Disroot Polls

Hızlı ve kolay bir randevu planlamak veya karar vermek için çevrimiçi hizmet. Disroot'un Anketleri Framadate tarafından desteklenmektedir. Framadate, hızlı ve kolay bir şekilde randevu planlamaya veya karar vermeye yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Anketinizi oluşturun, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da karar sürecine katılıp sonuçları alsınlar!

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