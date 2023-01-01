WebCatalog
Keypup

Keypup

keypup.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Keypup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Operasyonel Analitiğinizi Kolaylaştıracak DevOps Aracı. Dağınıklığı kesin! Yazılım geliştirme yığınınızdan elde edilen gerçek zamanlı bilgilerle yüksek iş değeri elde edin ve üstün karar alma sürecini destekleyin.

Web Sitesi: keypup.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Keypup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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