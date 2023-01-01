WebCatalog
Olli

Olli

olli.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Olli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her türlü kullanım senaryosuna uygun yapay zeka destekli veri uygulamaları. Yapay zeka komutlarını kullanarak ekibiniz veya müşterileriniz için etkileşimli veri uygulamaları oluşturun. İçgörülerin kilidini açmak ve karar alma sürecini kolaylaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Web Sitesi: olli.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Olli ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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