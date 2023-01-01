WebCatalog
Google Surveys

Google Surveys

surveys.google.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Surveys çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özel anketler. Gerçek İçgörüler. Google Surveys, hedef kitlenizin zihnine dair değerli bilgiler edinmenin hızlı ve uygun maliyetli bir yolunu sunar. Daha akıllı, daha hızlı iş kararları almak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, geleneksel pazar araştırmasına göre çok daha kısa bir sürede toplayın.

Web Sitesi: marketingplatform.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Surveys ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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