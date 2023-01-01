Özel anketler. Gerçek İçgörüler. Google Surveys, hedef kitlenizin zihnine dair değerli bilgiler edinmenin hızlı ve uygun maliyetli bir yolunu sunar. Daha akıllı, daha hızlı iş kararları almak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, geleneksel pazar araştırmasına göre çok daha kısa bir sürede toplayın.

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