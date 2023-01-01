WebCatalog
Helpfull

Helpfull

helpfull.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Helpfull çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gerçek zamanlı pazar araştırması ve kullanıcı testi yalnızca 1 dolardan başlıyor. Helpfull'da, yanıt başına yalnızca 1 ABD dolarından başlayan fiyatlarla size gerçek zamanlı geri bildirim sağlamak üzere hazır bulunan 50.000'den fazla kişi bulunmaktadır. Bu kadar çok kuruluşun neden sonuç üreten daha akıllı kararlar almak için Helpfull'a güvendiğini görmek için bizi ücretsiz olarak deneyin.

Web Sitesi: helpfull.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Helpfull ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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