BIGContacts CRM, Küçük İşletmeler için entegre bir İletişim Yönetimi ve E-posta Pazarlama Çözümü sunar. Daha fazla potansiyel müşteri yakalamak, daha fazla satışı dönüştürmek ve daha fazla müşteriyi elde tutmak için ihtiyacınız olan araçları size sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözümle her küçük işletmenin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Kullanıcı başına aylık yalnızca 5 ABD dolarından başlayan planlar!

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