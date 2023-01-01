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BIGContacts

BIGContacts

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Web Sitesi: bigcontacts.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BIGContacts çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BIGContacts CRM, Küçük İşletmeler için entegre bir İletişim Yönetimi ve E-posta Pazarlama Çözümü sunar. Daha fazla potansiyel müşteri yakalamak, daha fazla satışı dönüştürmek ve daha fazla müşteriyi elde tutmak için ihtiyacınız olan araçları size sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözümle her küçük işletmenin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Kullanıcı başına aylık yalnızca 5 ABD dolarından başlayan planlar!

Web Sitesi: bigcontacts.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BIGContacts ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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