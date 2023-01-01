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Refrens

Refrens

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Web Sitesi: refrens.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Refrens çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...

Web Sitesi: refrens.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Refrens ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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