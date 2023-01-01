Profesyonel veya temel bir faaliyeti (kobi, serbest çalışanlar veya büyük şirketler) yönetmek için web tabanlı ERP ve CRM Açık Kaynak yazılımı: teklif veya ticari teklifler, faturalar, ürünler, kişiler, gündem, siparişler, satın almalar, stoklar, e-postalar, CMS, POS

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