js-beautify

Bu küçük güzelleştirici, yer imlerini, çirkin JavaScript'i yeniden biçimlendirecek ve yeniden girintileyecek, Dean Edward'ın popüler paketleyicisi tarafından paketlenmiş komut dosyalarının paketini açacak ve ayrıca npm paketi javascript-obfuscator tarafından işlenen komut dosyalarının gizliliğini kısmen kaldıracak.

Web Sitesi: beautifier.io

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