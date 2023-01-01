WebCatalog
W3Schools

W3Schools

w3schools.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde W3Schools çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, Java, XML ve daha fazlasının nasıl kullanılacağına dair birçok örnek içeren iyi organize edilmiş ve anlaşılması kolay Web oluşturma eğitimleri.

Web Sitesi: w3schools.com

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