Web Formatter

HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP ve JSON kodunuzu birkaç kolay adımda biçimlendirin. Kodunuzu metin kutusuna yapıştırın, istediğiniz sekme aralığını seçin ve biçimlendir düğmesini tıklayın.

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