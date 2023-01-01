WebCatalog
Web Formatter

Web Formatter

webformatter.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Web Formatter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP ve JSON kodunuzu birkaç kolay adımda biçimlendirin. Kodunuzu metin kutusuna yapıştırın, istediğiniz sekme aralığını seçin ve biçimlendir düğmesini tıklayın.

Web Sitesi: webformatter.com

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