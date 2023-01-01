Geliştiriciler için çevrimiçi json tercüman uygulaması. Tüm metninizi çevrimiçi çevirmenlere kopyalayıp yapıştırarak zaman kaybetmek yerine, tüm json, xml, arb ve strings dosyalarınız için otomatik çoklu dil çevirisini kullanın.

Web Sitesi: devtranslate.app

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