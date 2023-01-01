WebCatalog
DevTranslate

DevTranslate

devtranslate.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DevTranslate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geliştiriciler için çevrimiçi json tercüman uygulaması. Tüm metninizi çevrimiçi çevirmenlere kopyalayıp yapıştırarak zaman kaybetmek yerine, tüm json, xml, arb ve strings dosyalarınız için otomatik çoklu dil çevirisini kullanın.

Web Sitesi: devtranslate.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, DevTranslate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Wikimedia Commons

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