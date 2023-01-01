Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer ve Microsoft Translator uygulamaları dahil. Microsoft Translator ayrıca işletmelere yönelik bulut hizmetleri aracılığıyla metin ve konuşma çevirisi de sunuyor. Translator Text API aracılığıyla metin çevirisi hizmeti, ayda iki milyon karakteri destekleyen ücretsiz katmandan, ayda milyarlarca karakteri destekleyen ücretli katmanlara kadar uzanır. Microsoft Speech hizmetleri aracılığıyla konuşma çevirisi, ses akışının zamanına bağlı olarak sunulur. Hizmet, Mayıs 2020 itibarıyla 73 dil sistemini desteklemektedir. Ayrıca şu anda Microsoft Translator canlı konuşma özelliğini, Skype Translator'ı, Windows Masaüstü için Skype'ı ve iOS ve Android için Microsoft Translator Uygulamalarını destekleyen 11 konuşma çeviri sistemini de destekler.

Web Sitesi: bing.com

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