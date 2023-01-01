WebCatalog

Microsoft Translator

Microsoft Translator

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bing.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Translator çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer ve Microsoft Translator uygulamaları dahil. Microsoft Translator ayrıca işletmelere yönelik bulut hizmetleri aracılığıyla metin ve konuşma çevirisi de sunuyor. Translator Text API aracılığıyla metin çevirisi hizmeti, ayda iki milyon karakteri destekleyen ücretsiz katmandan, ayda milyarlarca karakteri destekleyen ücretli katmanlara kadar uzanır. Microsoft Speech hizmetleri aracılığıyla konuşma çevirisi, ses akışının zamanına bağlı olarak sunulur. Hizmet, Mayıs 2020 itibarıyla 73 dil sistemini desteklemektedir. Ayrıca şu anda Microsoft Translator canlı konuşma özelliğini, Skype Translator'ı, Windows Masaüstü için Skype'ı ve iOS ve Android için Microsoft Translator Uygulamalarını destekleyen 11 konuşma çeviri sistemini de destekler.

Web Sitesi: bing.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Translator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

microsoft.com

Microsoft Azure

Microsoft Azure

azure.microsoft.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Skype

Skype

skype.com

MSN

MSN

msn.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Windows 365

Windows 365

microsoft.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Memsource

Memsource

memsource.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

Microsoft Intune

Microsoft Intune

microsoft.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası