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Windows 365

Windows 365

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Web Sitesi: microsoft.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Windows 365 Bulut Bilgisayar: Kişiselleştirilmiş uygulamalarınız, içerikleriniz ve ayarlarınız da dahil olmak üzere Windows deneyiminizi Microsoft bulutundan Windows 365 Bulut Bilgisayarınıza sahip herhangi bir cihaza güvenli bir şekilde aktarın.

Web Sitesi: microsoft.com

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