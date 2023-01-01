WebCatalog
Dokkio

Dokkio

app.dokkio.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dokkio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm çevrimiçi dosyalarınızı bulun, düzenleyin ve anlayın. Dokkio size ve ekibinize tüm bulut hesaplarınızdaki ve Mac veya Windows PC'nizdeki dosyaların bir araya geldiği tek bir yer sağlar.

Web Sitesi: dokkio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dokkio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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