WebCatalog
Searchable.ai

Searchable.ai

app.searchable.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Searchable.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm iş verilerinizi tek bir yerde birleştirin. Bilgiyi ekibinizdeki herkes için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirin. Searchable.ai her şeyi tek bir yerde bir araya getirir; böylece kolayca önizleyebilir, arayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Web Sitesi: searchable.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Searchable.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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