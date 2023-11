Friyay ile ihtiyacınız olan her şey sadece 1 tık uzağınızda. Friyay'da hemen hemen her şeyi organize edebilen Araçlar bulunur: Görevler, notlar, dosyalar, konuşmalar ve veriler. Farklı işler farklı araçlar gerektirdiğinden, araçlar her ekibin ve ekip üyesinin ihtiyaçlarına, role, proje boyutuna ve iş akışına göre uyarlanır. İhtiyacınız olan araçları seçin ve ilerledikçe ekleyin. Friyay her şeyi tek bir uygulamada ve tek tıklamayla bir araya getiriyor.

Web Sitesi: friyayapp.io

