WebCatalog
Friyay

Friyay

friyayapp.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Friyay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Friyay ile ihtiyacınız olan her şey sadece 1 tık uzağınızda. Friyay'da hemen hemen her şeyi organize edebilen Araçlar bulunur: Görevler, notlar, dosyalar, konuşmalar ve veriler. Farklı işler farklı araçlar gerektirdiğinden, araçlar her ekibin ve ekip üyesinin ihtiyaçlarına, role, proje boyutuna ve iş akışına göre uyarlanır. İhtiyacınız olan araçları seçin ve ilerledikçe ekleyin. Friyay her şeyi tek bir uygulamada ve tek tıklamayla bir araya getiriyor.

Web Sitesi: friyayapp.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Friyay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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