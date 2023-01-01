AtlonPManager her şeyi sizin için organize ederken maksimum üretkenliğe ulaşmanıza yardımcı olur. Karmaşık projeleri görevlere ve alt görevlere bölerek yönetebilir, burada ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları ekleyebilir, ayrıca saatler ekleyebilir, dosyalar ekleyebilir, yorumlar yazabilir, görev geçmişini görebilir, bunları daha iyi organize etmek için etiketler ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Web Sitesi: atlonpmanager.ch

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