Slenke, güvenli bir şekilde iletişim kurmak, dosya paylaşmak, projeleri yönetmek, görevleri düzenlemek, zamanı takip etmek ve daha fazlasını sağlayan bir ekip işbirliği yazılımıdır.

Web Sitesi: slenke.com

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