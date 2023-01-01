WebCatalog
TaskTag

TaskTag

tasktag.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TaskTag çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görevleri atayın, projeleri takip edin ve dosyaları düzenleyin; üstelik tüm bunları sohbet aracılığıyla yapın! İnşaat ekibinizin üyeleri önemli görevler ve gelişmeler konusunda güncel bilgilere sahip olabilir.

Web Sitesi: tasktag.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TaskTag ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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