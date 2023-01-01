WebCatalog
Tameday

Tameday

signin.tameday.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tameday çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekipler ve projeler için hepsi bir arada çalışma alanı. Özel sohbet, görev atayın, son teslim tarihlerine uyun, dosyaları paylaşın ve herkesin aynı fikirde olmasını sağlayın

Web Sitesi: tameday.com

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