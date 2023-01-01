Tek tıklamayla Gantt grafikleri oluşturun. Aynı anda bir veya birden fazla proje seçin ve gerisini Ganttify halleder. Son teslim tarihlerini, kilometre taşlarını ve zaman bloklarını doğrudan grafikte güncelleyin.

Web Sitesi: gantt-chart.com

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