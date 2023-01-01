WebCatalog
Ganttify

Ganttify

gantt-chart.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ganttify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek tıklamayla Gantt grafikleri oluşturun. Aynı anda bir veya birden fazla proje seçin ve gerisini Ganttify halleder. Son teslim tarihlerini, kilometre taşlarını ve zaman bloklarını doğrudan grafikte güncelleyin.

Web Sitesi: gantt-chart.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ganttify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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