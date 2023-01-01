WebCatalog
Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wondershare EdrawMax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

EdrawMax, akış şemaları, organizasyon şemaları, infografikler, Gantt şemaları, p&id vb. gibi 280'den fazla diyagram türü oluşturabilen çok yönlü bir diyagram oluşturma aracıdır.

Web Sitesi: edrawmax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wondershare EdrawMax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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