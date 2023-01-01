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Mermaid Live Editor

Mermaid Live Editor

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: mermaid.js.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mermaid Live Editor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mermaid, metin ve kod kullanarak diyagramlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu, karmaşık diyagramların bakımını kolaylaştırır. Diyagramları dinamik olarak oluşturmak ve değiştirmek için Markdown'dan ilham alan metin tanımlarını oluşturan Javascript tabanlı bir diyagram oluşturma ve grafik oluşturma aracıdır.

Web Sitesi: mermaid.js.org

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