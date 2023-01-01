Projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tamamlayın. Görevleri planlayın ve atayın – Gantt grafikleri oluşturun – Kaynakları ve maliyetleri optimize edin – KPI'larınızı kontrol edin.

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