WebCatalog
Social Shared

Social Shared

corporate.socialshared.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Social Shared çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Projeleri yönetin, işbirliği yapın ve ekibinizin performansını artırın. Görevler, konuşmalar, belgeler ve zaman takibi hepsi tek bir yerde. Social Shared'in kullanımı çok kolaydır ve planlamayı ve iş yüklerini optimize etmenize, verimsiz toplantılardan kaçınmanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve müşterileriniz ve tedarikçilerinizle iletişiminizi geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca proje zaman yönetimi için en eksiksiz araca erişebileceksiniz ve görevleri ve projeleri planlamak için tam olarak ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bileceksiniz.

Web Sitesi: socialshared.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Social Shared ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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