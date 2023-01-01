Projeleri yönetin, işbirliği yapın ve ekibinizin performansını artırın. Görevler, konuşmalar, belgeler ve zaman takibi hepsi tek bir yerde. Social Shared'in kullanımı çok kolaydır ve planlamayı ve iş yüklerini optimize etmenize, verimsiz toplantılardan kaçınmanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve müşterileriniz ve tedarikçilerinizle iletişiminizi geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca proje zaman yönetimi için en eksiksiz araca erişebileceksiniz ve görevleri ve projeleri planlamak için tam olarak ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bileceksiniz.

Web Sitesi: socialshared.com

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