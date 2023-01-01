WebCatalog

Shortcut

Shortcut

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Web Sitesi: shortcut.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shortcut çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol kullanıyor. Küçük takımlar için sonsuza kadar ücretsiz. Proje planlama ve ürün oluşturmaya yönelik hızlı, hafif ve güçlü bir yaklaşım.

Web Sitesi: shortcut.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shortcut ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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