WebCatalog
Sloyd

Sloyd

app.sloyd.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sloyd çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anında Automagic 3D oluşturma 3D modelleme hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bir jeneratör seçin, ince ayar yapın ve dışa aktarın.

Web Sitesi: sloyd.ai

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Calligraphr

calligraphr.com

Shortcut

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