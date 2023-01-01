Sloyd
app.sloyd.ai
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sloyd çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: sloyd.ai
Yasal Uyarı: WebCatalog, Sloyd ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Apination
my.apination.com
Spreaker
spreaker.com
Kriptomat
app.kriptomat.io
Dandy
practice.meetdandy.com
Campaign Monitor
login.createsend.com
Hired
hired.com
CloudTrucks
app.cloudtrucks.com
Mirrorful
auth.mirrorful.com
Teachizy
app.teachizy.fr
Construct
editor.construct.net
Calligraphr
calligraphr.com
Shortcut
app.shortcut.com