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CloudTrucks

CloudTrucks

cloudtrucks.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CloudTrucks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kamyon taşımacılığı işinizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sahip operatörler için oluşturulmuş platformda işinizi yürütürken daha az baş ağrısıyla daha fazla para kazanın.

Web Sitesi: cloudtrucks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudTrucks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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