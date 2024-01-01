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Awardso, doğrulanmış iş teknolojilerinden oluşan bir B2B pazarı sağlayan bir Avrupa şirketidir. İncelemeye dayalı platform, arama sürecini kolaylaştırmak, güvenilir yazılım çözümleri ve hizmet sağlayıcılarını tek bir yerde sunmak için oluşturulmuştur. Şirket, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın kavşağında, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunmakta ve iş teknolojileri konusunda bölgede en iyi inceleme platformu olma arzusunu taşımaktadır.

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