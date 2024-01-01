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Awardo

Awardo

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Web Sitesi: awardo.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Awardo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Awardso, doğrulanmış iş teknolojilerinden oluşan bir B2B pazarı sağlayan bir Avrupa şirketidir. İncelemeye dayalı platform, arama sürecini kolaylaştırmak, güvenilir yazılım çözümleri ve hizmet sağlayıcılarını tek bir yerde sunmak için oluşturulmuştur. Şirket, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın kavşağında, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunmakta ve iş teknolojileri konusunda bölgede en iyi inceleme platformu olma arzusunu taşımaktadır.

Kategoriler:

Business
Teknoloji İnceleme Platformları

Web Sitesi: awardo.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Awardo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Capterra

Capterra

capterra.com

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

G2

G2

g2.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

We Suggest Software

We Suggest Software

wesuggestsoftware.com

Tekpon

Tekpon

tekpon.com

StackRadar

StackRadar

stackradar.co

Reviano

Reviano

reviano.com

PRmarketing.tools

PRmarketing.tools

prmarketing.tools

SoftwareReviews

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softwarereviews.com

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