WebCatalog
SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SourceForge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SourceForge, yazılım tüketicilerine açık kaynaklı yazılım projelerini kontrol etmek ve yönetmek ve iş yazılımlarını araştırmak için merkezi bir çevrimiçi konum sunan bir web hizmetidir.

Web Sitesi: sourceforge.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, SourceForge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

OpenStack

OpenStack

openstack.org

Desktop.com

Desktop.com

app.desktop.com

LibHunt

LibHunt

libhunt.com

Codeberg

Codeberg

codeberg.org

The Odin Project

The Odin Project

theodinproject.com

CHUMS

CHUMS

app.chums.org

Acquia

Acquia

cloud.acquia.com

Plane

Plane

app.plane.so

Bitwarden

Bitwarden

vault.bitwarden.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

login.wiremock.cloud

Control D

Control D

controld.com

Wallabag

Wallabag

app.wallabag.it

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası