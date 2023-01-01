WebCatalog
Authorea

Authorea

authorea.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Authorea çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Authorea, veri yazmak, alıntı yapmak, işbirliği yapmak, veri barındırmak ve yayınlamak için lider platformdur. Son teknolojiye sahip açık araştırmaları keşfedin ve yayınlayın.

Web Sitesi: authorea.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Authorea ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Science

Science

science.org

OpenRead

OpenRead

openread.academy

DL News

DL News

dlnews.com

Scribee

Scribee

scribee.xyz

Gay Times

Gay Times

gaytimes.co.uk

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

Notably

Notably

app.notably.ai

Prisma Data Platform

Prisma Data Platform

cloud.prisma.io

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

DeepTalk

DeepTalk

platform.deep-talk.ai

Recruiteze

Recruiteze

app.recruiteze.com

Currency.com

Currency.com

currency.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası