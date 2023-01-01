WebCatalog
Rose AI

Rose AI

rose.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rose AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.

Web Sitesi: rose.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rose AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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