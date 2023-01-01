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Canva

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Web Sitesi: canva.com

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Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerleme elde etti ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.

Web Sitesi: canva.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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