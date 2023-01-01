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GroupMe

GroupMe

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Web Sitesi: groupme.com

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GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyonun üzerinde mesaj teslim etti ve Haziran 2012 itibarıyla bu sayı 550 milyona çıktı. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.

Web Sitesi: groupme.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GroupMe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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