Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

GroupMe, Microsoft'a ait bir mobil grup mesajlaşma uygulamasıdır. Mayıs 2010'da özel şirket GroupMe tarafından başlatıldı. Ağustos 2011'de GroupMe her ay 100 milyonun üzerinde mesaj teslim etti ve Haziran 2012 itibarıyla bu sayı 550 milyona çıktı. 2013 yılında GroupMe'nin 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.

Web Sitesi: groupme.com

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